لوموند الفرنسية تنشر رسالة لنبيل رجب يدعو فيها ألمانيا وفرنسا إلى إعادة النّظر في علاقاتهما مع دول الخليج

2016-12-21 - 6:12 م

مرآة البحرين (خاص): نشرت صحيفة لوموند الفرنسية رسالة جديدة لنبيل رجب يطلب فيها من الأوروبيين إعادة النّظر في علاقاتهم مع الدّول الخليجية، وحملت الرّسالة عنوان: "برلين وباريس، أعيدا النّظر في علاقاتكما مع الممالك الخليجية".

وجاء في الرّسالة التي نشرتها الصّحيفة كاملة أنّه "في حين أن مأساة اللّاجئين هي في أوجها، من الواضح أنّ نتائج السّياسات الأوروبية في الشّرق الأوسط قبل "الرّبيع العربي" في العام 2011 وبعده، تنتشر الآن في أوروبا".

وأشار رجب في الرّسالة إلى أن "النّتائج كانت كارثية" وأنّ من بينها "بروز داعش، المتولدة عن الصّراعات في العراق وسوريا، وهي التّمثيل الأسوأ لأيديولوجية عنيفة تتلقى حتى الآن الدّعم من دول متعددة في الشّرق الأوسط".

وقال رجب إنّه "يتوجب على الدّول الأوروبية المشاركة في الجهد الهادف إلى إيجاد حل لهذه المشاكل، وأيضًا أن تكسب، على مستوى الأفكار، المعركة التي تواجه فيها الدّيمقراطية وحقوق الإنسان كلًا من الاستبداد والعنف"، مشيرًا إلى أنّه "من أجل دعم هذه المفاهيم في الشّرق الأوسط، يجب أن تكون [الدّول الأوروبية] جاهزة لمواجهة الممالك الخليجية" التي "تؤكد أنّها حليفة في الحرب ضد التّطرف" غير أنّها "أجّجت الأزمة"، ولذلك "يتوجب على الدّول الأوروبية إعادة النّظر في الدّعم الذي تقدمه لها".