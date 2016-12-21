تصاعد موجة الاحتجاجات والعنف في البحرين عقب اشتباكات بالقرب من منزل الزعيم الديني آية الله قاسم

2016-12-21 - 10:34 م

مرآة البحرين: تصاعدت موجة الاحتجاجات والعنف في البحرين (الأربعاء 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بعد أن جرت اشتباكات صباحا بين قوات النظام والمعتصمين بالقرب من منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وتظاهر الآلاف في مناطق متفرقة للتعبير عن غضبهم من اقتحام قوة كبيرة الدراز (موطن آية الله قاسم) بعد أن ظلت محاصرة لأكثر من 150 يوما فور اعتصام محتجين على إسقاط جنسيته بمرسوم ملكي.

وشهدت مناطق واسعة احتجاجات غاضبة رفع فيها المحتجون صور قاسم ورددوا شعارات ترفض التعدي على مقامه، وأخرى مناوئة للملك دعت لإسقاطه.

واشتبكت القوات مع المحتجين في بعض المناطق، وأطلقت الرصاص الإنشطاري (الشوزن) وقنابل الغاز عليهم، قبل أن يردوا عليها بالحجارة.

وقطع غاضبون شوارع عامة وأشعلوا الإطارات في الطرقات.

وتوافدت أعداد كبيرة من مناصري آية الله قاسم على ساحة الاعتصام في محيط منزله في الدراز، ورددوا هتافات تؤكد استعدادهم للدفاع عنه في وجه الإجراءات الرسمية.