الداخلية تحقق مع رجب على خلفية مقال في صحيفة فرنسية وتحيل القضية للنيابة
2016-12-22 - 12:16 م
مرآة البحرين: قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وفي إطار أداء الواجبات المنوطة بها، قامت برصد مقال منشور في صحيفة «لوموند» الفرنسية ومنسوب لنبيل رجب، احتوى على بيانات وإشاعات وأخبار كاذبة ومغرضة، تمثل إساءة للبحرين ودول مجلس التعاون ومحاولة للإضرار بمصالحها.
وأضاف أنه على إثر ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة، واستدعاء المذكور والمحبوس على ذمة إحدى القضايا، حيث أنكر ما نُسب إليه، ونفى أن يكون قد صرّح لتلك الصحيفة بذلك التصريح أو ثمّة تصريحات أخرى لها، كما نفى أيّة علاقة له بهذه الصحيفة أو ما تم نشره نقلاً عنه، وأن تلك الصحيفة التي وضعت اسمه هي من تتحمل المسئولية. وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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