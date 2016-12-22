2016-12-22 - 12:22 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت السلطات البحرينية الخميس أنها قامت باستجواب الناشط المسجون نبيل رجب على خلفية مقال نشر في صحيفة "لوموند" الفرنسية احتوى بحسب هذه السلطات على "أخبار كاذبة" رأت أنها "تسيء" إلى مملكة البحرين وإلى دول الخليج.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية "قامت برصد مقال منشور في صحيفة «لوموند» الفرنسية ومنسوب للمدعو نبيل رجب، احتوى على بيانات وإشاعات وأخبار كاذبة ومغرضة، تمثل إساءة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الشقيقة ومحاولة للإضرار بمصالحها".

وأضافت أنه على إثر ذلك "تم استصدار إذن من النيابة العامة" واستدعاء رجب (51 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والذي يحاكم بتهمة بالإساءة للسلطات البحرينية والسعودية ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما.

وقالت الوكالة نقلا عن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أن رجب "أنكر ما نسب إليه ونفى أن يكون قد صرح لتلك الصحيفة بذلك التصريح أو ثمة تصريحات أخرى لها".

كما نفى الناشط البحريني وفقا للوكالة "أي علاقة له بهذه الصحيفة أو ما تم نشره نقلا عنه، وأن تلك الصحيفة التي وضعت اسمه هي من تتحمل المسؤولية".

وقالت الوكالة أن السلطات قررت بعد استجوابه "اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وإحالة القضية إلى النيابة العامة".

وفي المقال المنشور في "لوموند" والمنسوب لرجب، يرى الكاتب أن أعمال تنظيم داعش المتطرف في سوريا والعراق تعكس "أيديولوجية عنيفة لا تزال تلقى دعم دول عديدة في الشرق الأوسط".

ويضيف أن دول الخليج "تؤكد أنها حليفة في المعركة ضد التطرف، لكنها في الحقيقة تشعل الأزمة"، داعيا فرنسا وألمانيا إلى إعادة النظر في علاقاتها مع الأنظمة الخليجية التي رأى أنها "تغذي نار العنف والتطرف".

ومن المقرر أن تنعقد في 28 كانون الأول/ديسمبر جلسة جديدة في محاكمة رجب.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الأغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها أسرة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية ضد أسرة آل خليفة.