صحيفة محلية: الصحة تجري تغييرات لرؤساء أقسام السلمانية مع بداية العام المقبل

2016-12-22 - 2:39 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط إن وزارة الصحة قامت بتغييرات رئيسية لرؤساء الأقسام بمجمع السلمانية الطبي، شملت تغيير رئيس قسم الباطنية ورئيس قسم أمراض الدم والأورام ودمجهما في قسم واحد.

وأضافت أن التغييرات "شملت رؤساء أقسام طب العيون، العظام والحوادث والطوارئ"، مشيرةً إلى أن "رؤساء الأقسام الجُدُد المعينون يبدأون بمهماتهم بداية العام المقبل".