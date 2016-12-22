2016-12-22 - 3:26 م

مرآة البحرين: ألغت محكمة استئناف كويتية (الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2016) حكم أول درجة ببراءة النائب السابق، والمدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور عبدالحميد دشتي من تهمة الإساءة للسعودية، وقضت بسجنه 10 أعوام.

وأصبحت مجموع الأحكام الصادرة بحق دشتي 42 سنة و6 أشهر، في قضايا رأي، متهم فيها بالإساءة للسعودية والبحرين، على خلفية انتقاده لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكتين الخليجيتين، واستنكاره لحرب اليمن التي تشنها السعودية مع دول خليجية أخرى.

وقال دشتي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر مستنكراً "هل يصدق عاقل أن أحكم بالسجن لمدة 42 سنة وستة شهور فقط لأنني عبرت عن رأي، عن أي ديمقراطية تتحدثون وتتشدقون بها وأي قضاء".

ونشر دشتي مقطعاً مصوراً عبر قناته الخاصة في يوتيوب، انتقد فيه المحكمة التي ألغت حكم براءته، وقال إن رئيس هذه الدائرة غير كفوء لتبوؤ هذا المنصب.