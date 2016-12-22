تأجيل قضية الشيخ حسن عيسى حتى 18 يناير المقبل وشاهد يؤكد: عيسى تعرض للتخوين لرفضه العنف

2016-12-22 - 3:33 م

مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 24 متهما بقضية قتل شرطيين والشروع بقتل 6 شرطة آخرين، وتهمة تمويل الجماعة الإرهابية من قبل عضو جمعية الوفاق المعارضة، الشيخ حسن عيسى، حتى جلسة تاريخ (18 يناير/ كانون الثاني 2016) لإرفاق صور أحكام بعض المتهمين. وذلك بعد أن استمعت المحكمة أمس الأول الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إلى شهود النفي في القضية.

وقال شاهد نفي أمام المحكمة أمس: «تعرضنا للإيذاء والتخوين، وقد كتبت عبارات بذلك على منزلي شخصياً؛ لأننا رفضنا العنف والتخريب»، مضيفا أن «الشيخ حسن عيسى هو أحد من تعرض للإيذاء والتخوين؛ بسبب انه تبنى دعوات الابتعاد عن العنف وما الى ذلك (...)».

وقد حضر الشيخ حسن عيسى وعدد من المتهمين جلسة أمس (الثلثاء)، كما حضر برفقتهم عدد من المحامين.

وتتهم السلطات عيسى بتمويل الإرهاب على خلفية مساعدات مالية قدمها لعوائل المعتقلين، وللمطاردين والمطلوبين على خلفية قضايا سياسية، وتدعي النيابة أن عيسى مول متهمين بتفجير في سترة أودى بحياة شرطة.

وتقول منظمات حقوقية إن التهم الموجهة للمتهمين على خلفية سياسية كيدية ومبنية على اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

وكان أحد المتهمين في قضية التفجير أكد في جلسة سابقة بالمحكمة أن السلطات الأمنية قامت بتعذيبه، للاعتراف بالإكراه أن الشيخ حسن عيسى من قام بتمويلهم للقيام بالعملية.