تأييد الإعدام لمتهم والمؤبد لـ 14 آخرين في قضية مقتل أحد عناصر الدرك الأردني بدمستان

2016-12-22 - 5:48 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف في البحرين (الخميس 22 ديسمبر/ كانون الأول 2016) حكما بالإعدام على مواطن والسجن المؤبد لـ 14 آخرين بتهمة قتل ضابط أردني في اشتباكات بقرية دمستان غرب العاصمة المنامة.

وتتهم السلطات 23 معارضا بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديته واجبه، وقتل شخص مدني وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة.

كما أيدت المحكمة حكما بإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار بحريني.

وكانت الداخلية قد أعلنت عن مقتل أحد عناصر الدرك الأردني علي محمد علي زريقات مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2014 في قرية دمستان، وأعلنت في حادث غامض عن استشهاد مسن بحريني عبدالكريم البصري بتفجير بكرزكان بالقرب من مسجد شيعي.

ونفى المتهمون أمام المحكمة التهم التي وجهت لهم، وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب لنزع اعترافاتهم المدونة.

وتقول منظمات دولية إن السلطات الأمنية في البحرين تستخدم التعذيب على نحو ممنهج لانتزاع اعترافات من المتهمين السياسيين تدينهم أمام المحاكم.