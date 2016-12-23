السجن 3 سنوات لمتهمين بوضع قنبلة وهمية في عالي
2016-12-23 - 1:53 م
مرآة البحرين: أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل ابراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، حكماً بإدانة متهمَين (22 28 عاماً) في قضية وضع هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات، بالسجن 3 سنوات لكل منهما.
وتدعي السلطات أن بلاغاً ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية مفاده قيام مجموعة بالتجمهر وصناعة وحيازة مجسمات محاكية لأشكال المتفجرات والمفرقعات ووضعها على شارع 38 بمنطقة عالي بتاريخ (6 يوليو/ تموز 2016).
وتزعم السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريق تحريات أجرها ضابط في الداخلية.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين بوضع هيكل محاك للمتفجرات في مكان عام، وأن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض مع المتهم الأول وآخرين مجهولين في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول.
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