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السجن 6 أشهر لثلاثة متهمين بحرق إطارات في سلماباد
2016-12-23 - 1:53 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين اسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، على 3 متهمين بالحبس 6 أشهر بتهمة حرق إطارات في سلماباد.
وتدعي السلطات أنه في 7 أبريل/ نيسان 2016 قام المتهمون وآخرون مجهولون بوضع عدد 5 إطارات على شارع 12 في سلماباد واضرموا النار فيها ولاذوا بالفرار.
وتوصلت السلطات الأمنية للمتهمين عن طريق تحريات ملازم في الداخلية.
وقالت المحكمة، إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها؛ فإنها تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة، عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات.
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