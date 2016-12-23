رويترز: البحرين تستجوب ناشطا بشأن مقال منسوب له ينتقد دول الخليج

2016-12-23 - 2:01 م

مرآة البحرين (رويترز): استجوبت السلطات في البحرين الناشط المحتجز نبيل رجب فيما يتصل بمقال منسوب له نشرته صحيفة لو موند الفرنسية واحتوى على ما وصفتها بأنها "بيانات وإشاعات وأخبار كاذبة ومغرضة" عن دول الخليج.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان يوم الخميس أيضا أنها أحالت القضية للنيابة العامة. ورجب واحد من أبرز النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي. ولم تكشف الوزارة عن مزيد من التفاصيل.

ولم يتضح ما إذا كان رجب - وهو أحد من قادوا الاحتجاجات الداعية للديمقراطية في البحرين عام 2011 - يستجوب بشأن مقال لو موند في إطار محاكمته الحالية أم تحضيرا لقضية منفصلة.

وقال بيان الوزارة إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية "قامت برصد مقال منشور في صحيفة لوموند الفرنسية ومنسوب للمدعو نبيل رجب احتوى على بيانات وإشاعات وأخبار كاذبة تمثل إساءة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الشقيقة ومحاولة للإضرار بمصالحها."

وقالت الوزارة إن باستجوابه نفى رجب كتابة المقال. لكن نشطاء رفضوا ذلك قائلين إن هذا المقال وآخر كتبه لصحيفة نيويورك تايمز في سبتمبر أيلول يظهران دفاعه عن حقوق الإنسان في وجه القمع.

وجاء في المقال الذي نشرته لو موند وحمل اسم رجب أن على الدول الغربية إعادة النظر في دعمها لدول الخليج لأنها تغذي التطرف الإسلامي.

واعتقل رجب مرارا منذ 2011 وتم إلقاء القبض عليه في يونيو/حزيران في اتهامات تتعلق بنشره تغريدات مناهضة للحكومة على موقع تويتر العام الماضي تتهم إحداها قوات الأمن بتعذيب المعتقلين. وفي سبتمبر أيلول من العام الحالي وجه الادعاء المزيد من الاتهامات لرجب بالإساءة لسمعة البحرين.

ودعت الولايات المتحدة للإفراج عنه.

وتزامنت محاكمته مع ما وصفتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنها حملة على جماعات المعارضة والنشطاء الحقوقيين.

وتنفي الحكومة البحرينية ارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.