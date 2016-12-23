بريطانيا: نتابع قضية الشيخ علي سلمان عن كثب

2016-12-23 - 2:18 م

مرآة البحرين (خاص): قال وزير الدولة للشئون الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة توبياس إلوود إن بلاده تتابع عن كثب قضية زعيم المعارضة البحرينية المعتقل، الشيخ علي سلمان.

وفي رده على سؤال برلماني (الثلثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2016) أكد الوزير أن ممثلين عن سفارة المملكة المتحدة يتابعون قضية الشيخ علي سلمان عن كثب وحضروا جميع جلسات المحاكمة لحد الآن.

وتابع "أين ما كان لدينا قلق، فإننا نعبر عنه ونثيره مع حكومة البحرين، ونشجعها على الوفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان".