نصرالله: ما حدث في الدراز يدل على أن حكومة البحرين مصرّة على ارتكاب الحماقات

2016-12-23 - 6:26 م

مرآة البحرين: قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله (الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016) أن ما جرى في الدراز يدل على أن الحكومة البحرينية لا تعمل بعقل وما زالت مصرة على ترتكب الحماقات.

وأضاف نصرالله أن الحكومة كادت أن ترتكب حماقة لولا تصدي أهل الدراز والبلدات المحيطة للشرطة البحرينية التي حاولت الاعتداء على منزل سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.

ورأى السيد نصرالله في كلمة ألقاها خلال لقاء طلاب جامعيين أن ما جرى يؤكد أن الشعب البحريني لم يستسلم ولن يسلم قائده.

وجدد نصرالله دعوته للحكومة البحرينية إلى "التعقل وأن لا تأخذ الأمور إلى المكان الذي ستندم عليه كثيرا، هي ومن يدعمها ومن يدفعها لارتكاب هذه الحماقات".

وكانت قوة كبيرة قد داهمت ساحة الاعتصام المحيطة بمنزل الشيخ قاسم بالدراز قبل أن تتراجع بعد اشتباكات مع المعتصمين والأهالي.