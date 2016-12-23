مقتل فتاة في الرفاع ومعلومات تقول إن القاتل ضابط من العائلة الحاكمة

2016-12-23 - 10:01 م

مرآة البحرين (خاص): أعلنت وزارة الداخلية (الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016) عن مقتل فتاة في المحافظة الجنوبية، في حين ذكرت معلومات أن القاتل ضابط من العائلة الحاكمة.

واكتفت الداخلية بالقول عبر حسابها على تويتر "مقتل فتاة على شارع نون بالمحافظة الجنوبية والجهات المختصة تباشر إجراءاتها".

وأوضحت المعلومات أن حمد بن مبارك بن صباح آل خليفه أطلق الرصاص على الفتاة، التي كانت بصحبة ابنها، قبل أن يقوم بتسليم نفسه.