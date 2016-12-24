المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدعو للإفراج الفوري وبدون شروط عن نبيل رجب

2016-12-24 - 12:03 ص

مرآة البحرين: أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "القلق البالغ" إزاء استمرار مقاضاة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، داعية السلطات البحرينية للإفراج الفوري عنه.

ليز ثروسيل المتحدثة باسم المفوضية قالت إن رجب، الذي أدين قبل أن يصدر عفو عنه بسبب تغريدات كتبها في عام 2014، يواجه سلسلة من الاتهامات.

وأضافت في مؤتمر صحفي في جنيف "تتعلق هذه الاتهامات بتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول التعذيب في السجن وانتقاد عمليات القصف التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، العقوبة القصوى لهذه الاتهامات هي السجن لمدة عشر وثلاث سنوات على التوالي".

وتابعت "انتقاد الحكومة يجب ألا يكون سببا للاحتجاز والمقاضاة، وندعو السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وبدون شروط عن السيد رجب."

وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة البحرين على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه البحرين في عام 2006.