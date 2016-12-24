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مئات النيجيريين يحتجون على مهاجمة القوات البحرينية المعتصمين في الدراز

2016-12-24 - 12:12 ص

مرآة البحرين: احتشد المئات في ولاية ⁧ كانو ⁩في نيجيريا ⁩(الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016) للتنديد بمهاجمة قوات النظام البحريني المعتصمين في محيط منزل الزعيم الديني الأعلى في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.

ورفع المحتجون صورا للشيخ قاسم وأخرى للزعيم النيجيري الشيخ إبراهيم الزكزكي الذي تعتقله السلطات النيجيرية وزوجته، ونددوا بإجراءات الحكومة البحرينية.

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