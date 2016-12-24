"الداخلية" تقول إنها سلّمت قاتل الفتاة في الرفاع للجهة القضائية المختصة

2016-12-24 - 12:25 ص

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية إن قاتل الفتاة في الرفاع (الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016) قام بتسليم نفسه للمديرية الأمنية، مشيرة إلى أنها قامت بدورها بتسليمه للجهة القضائي المختصة.

وأوضحت الداخلية في بيان"بناء على البلاغ التي تلقته مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بشأن وقوع جريمة قتل امرأة بحرينية الجنسية ، والبالغة من العمر (28 عاماً) على شارع نُون مساء اليوم، فقد باشرت الجهة القضائية المختصة اجراءاتها القانونية في ذلك".

وأوضحت أنه "تبين أن مقتل المجني عليها كان بطلق ناري، فيما قام الجاني (بحريني الجنسية)، والبالغ من العمر (34 عاما) بتسليم نفسه للمديرية الأمنية، والتي قامت بدورها بتسليم الجاني للجهة القضائية المختصة لمواصلة الإجراءات اللازمة في القضية".

وكانت معلومات قد أشارت إلى أن القاتل ضابط من العائلة الحاكمة، وأنه أطلق النار على الفتاة التي كانت بصحبة ابنها.