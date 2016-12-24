خارجية النواب تقر السجن 5 سنوات لأي شخص «يبرر أو يمجد أي عمل إرهابي»

2016-12-24 - 11:25 ص

مرآة البحرين: أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، مشروع قانون، بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يقضي بأن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام بأي شكل من الأشكال بالترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو لأي أعمال تُكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي».

وتضيف المادة المعدلة أن «يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو أي أعمال تُكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي مع علمه بذلك، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع».

وسيصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، على قرار اللجنة المذكور.

ويخشى نشطاء من أن يكون التعديل الجديد يستهدف المعارضين للنظام، الذين تتم محاكمتهم تحت قانون الإرهاب.