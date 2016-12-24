خطيب جمعة طهران يدين الهجوم على محيط منزل آية الله قاسم ومحاولة تفريق المتظاهرين
2016-12-24 - 11:39 ص
مرآة البحرين: دان خطيب جمعة طهران الشيخ كاظم صديقي، محاولات السلطات البحرينية لتفريق المدافعين عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، والمتواجدين حول منزله.
وفي خطبة الجمعة (23 ديسمبر/كانون الأول 2016) أشار صديقي إلى التطورات الأخيرة في البحرين وقال أن "هناك شعب يريد أن يعيد الإعتبار لحريّته مقابل حفنة يدّعون أنّهم يحافظون على حقوق الإنسان".
وأضاف "منذ مدّة وكبار شخصيّات هذا البلد في السّجون، ويتم تدمير المساجد والحسينيات هناك، فضلاً عن إقدام النظام المرتزق غير البحريني بنزع الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم الّذي ولد وشبّ في البحرين ومازال فيه".
ودان صديقي "محاولات النظام البحريني لتفريق المدافعين عن بيت آية الله الشيخ عيسى قاسم"، منوهاً "بحمية الشّعب البحريني الذي أبطل مفاعيل الهجوم الأخير لقوات النظام البحريني على بيت الشيخ عيسى قاسم".
واعتبر أن تصرّفات هذا النّظام "تمثّل وصمة عار على جبين الأمم المتحدة والمنظمات الّتي تدّعي الدّفاع عن حقوق الإنسان" على حد تعبيره.
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