الصحة تصدر تعميماً بتعيين رؤساء لـ 19 دائرة وقسم في مجمع السلمانية الطبي

2016-12-24 - 11:43 ص

مرآة البحرين: أصدرت وزارة الصحة، تعيينات جديدة لدوائر مجمع السلمانية الطبي، ليبدأ رؤساء هذه الدوائر عملهم في الأول من يناير/ كانون الثاني 2017، لمدة عامين، وقد بلغ عدد التعيينات 17 تعييناً، فيما كلف بعض رؤساء الأقسام بتولي مهام دائرتين في الوقت ذاته.

وجاء في القرار الصادر، بأنه بعد الاطلاع على المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 2014، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المعدل بالقرار رقم 61 لسنة 2015، وبناء على موافقة اللجنة العليا في جلستها رقم 25 بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تقرر تكليف حميد أحمد اليماني برئاسة مستشفى الطب النفسي، على أن يتبع رئيس الخدمات الطبية بمجمع السلمانية الطبي.

وكلفت وزارة الصحة سلوى النعيمي برئاسة دائرة الأطفال بمجمع السلمانية الطبي، على أن تتبع رئيس الخدمات الطبية بمجمع السلمانية الطبي.

كما كلفت الوزارة علي رضا مرتضى برئاسة دائرة العظام بمجمع السلمانية الطبي، في حين أن رئاسة دائرة أمراض النساء والولادة، كلفت بها سعيدة عبدالرحمن البلوشي.

وكلف عبدالكريم الساعي برئاسة دائرة الأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى عمله برئاسة دائرة الأسنان وجراحة الفكين.

كما كلف محمد نعيم محمد برئاسة دائرة العيون في مجمع السلمانية الطبي، وكلف حازم حبيب العالي برئاسة دائرة التخدير في مجمع السلمانية الطبي.

أما راني المعز بالله الآغا فقد كلف برئاسة دائرة الجراحة العامة في مجمع السلمانية الطبي، وكلفت رئيسة أمراض قسم الباطنية إلى جانب عملها برئاسة دائرة الأورام وأمراض الدم، في الوقت الذي ألغي فيه قرار تعيين رئيس لدائرة الأورام وأمراض الدم.

وكلفت مي مطر برئاسة دائرة الأشعة بمجمع السلمانية الطبي،

في حين أن دائرة المختبر كلفت بمهامها إيمان محمد فريد.

وكلفت رقية جعفر برئاسة دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، وكلفت فاطمة عبدالله محمد بدائرة العلوم العصبية.

هذا وقد تقرر تكليف علي حسن العرادي برئاسة دائرة أمراض وزرع الكلى، وكلف حسن محمد ناصر برئاسة دائرة العناية القصوى.

وكلف خالد سلمان بن ثاني برئاسة دائرة الأمراض الباطنية، في الوقت الذي كلفت استشارية الأمراض الوراثية أماني الهاجري برئاسة مجموعة أمراض الدم الوراثية.

كما صدر قرار بتعيين فائزة المرباطي في منصب نائب رئيس خدمات التمريض بالمستشفى.