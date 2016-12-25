تشييع القتيلة صالحي لمثواها الأخير… وعائلتها ترجّح أن القاتل كان يلاحقها ليعطيها رقمه
2016-12-25 - 3:54 م
مرآة البحرين: شُيعت اليوم (الأحد 25 ديسمبر/ كانون الأول 2016) في مقبرة المحرق الإعلامية الرياضية إيمان صالحي التي لقيت مصرعها على يد ضابط في الجيش البحريني.
وكان ضابط (ذكرت معلومات أنه من عائلة آل خليفة) قد أطلق الرصاص على رأسها في منطقة الرفاع جنوب المنامة، أمس الأول الجمعة، بينما كانت تقود السيارة بصحبة ابنها (6 سنوات).
وقالت عائلة صالحي "إن ما يثار عن ابنتهم في مواقع التواصل الاجتماعي كلام عار عن الصحة. وإن الجريمة شاهدُها الوحيد هو ابن الفقيدة الذي لايزال تحت تأثير صدمة مقتل أمه أمام عينيه بطريقة بشعة، حيث اخترقت الرصاصة رأسها وتناثرت دماؤها عليه".
ودعت العائلة الجميع إلى الحرص على الدقة في نقل المعلومات ومراعاة مشاعر أهل الفقيدة، واضعين ثقتهم بالقضاء أن ينال الجاني جزاءه.
ونفت العائلة ما يتم تداوله من قصص عن خلفيات الجريمة وأسبابها، موضحين أن "كل ما أثير من قصص وسيناريوهات عارٍ عن الصحة. ما وصلنا ونرجحه هو أن الجاني كان يلاحق ابنتنا بسيارته المرسيدس، وأوقفها ليعطيها رقمه ولأنها لم تتجاوب إيجابيّاً معه لاحقها ما تسبب في وقوع مشادة بينهما انتهت بارتكابه هذه الجريمة. وأيّاً يكن السبب فلا يوجد ما يبرر قتل إنسان، ناهيك عن قتل أم أمام ناظر ابنها".
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