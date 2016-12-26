حجز قضية رجل الدين الشيعي الشيخ بشار العالي المتهم بإهانة مجلس النواب للحكم في 7 فبراير

2016-12-26 - 10:40 ص

مرآة البحرين: حددت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر السيد هاشم الرفاعي (7 فبراير / شباط 2017) للحكم بقضية رجل الدين الشيعي والخطيب البارز الشيخ بشار العالي المتهم بإهانة مجلس النواب.

وخلال جلسة مساء أمس مثل العالي برفقته المحامي أحمد قاهري الذي تقدم بمرافعة طلب في نهايتها ببراءة موكله، مشيرا من خلال مرافعته إلى أن وقت الواقعة كان حساب موكله تم تهكيره «الاستيلاء عليه» وهو ما أكده موكله أمام النيابة العامة، أي أن موكله لم يقم بإصدار تلك الإهانات من خلال حساب الانستغرام.

ووجهت النيابة العامة إلى الشيخ بشار العالي أنه في العام 2016 أهان علنا مجلس النواب البحريني بأن علق بواسطة حسابه عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «الانستغرام» بالعبارات المبينة بالأوراق.

وتقول السلطات أن بلاغاً ورد من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية مفاده أن رئيس مجلس النواب تقدم بشكوى إلى النائب العام، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب حساب الشيخ بشار العالي الذي أهان مجلس النواب بعبارة «المجلس مسخرة والنواب مسخرة».