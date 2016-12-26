السجن من سنة إلى 3 سنوات لستة متهمين بإخفاء مطلوبين ومساعدتهم على الهرب خاج البلاد

2016-12-26 - 12:14 م

مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، 6 متهمين بالسجن 3 سنوات لمتهم والحبس سنتين لثلاثة متهمين، وحبس آخرين لمدة سنة بقضية إخفاء مطلوبين ومعاونتهم على الهروب.

وأدانت المحكمة المتهمين؛ لأنهم في غضون شهر (أبريل/ نيسان 2016)، أخفى المتهم الأول بنفسه شخصاً مطلوباً محكوماً عليه في قضية سياسية مع علمه بذلك، كما عاون المتهم المطلوب سالف الذكر وآخرين مجهولين على الفرار من وجه القضاء بأن قام بتحويل ملكية القارب المستخدم في عملية الهروب إلى جمهورية إيران باسمه، أما المتهم الثاني فقد عاون المتهم المطلوب وآخرين مجهولين على الفرار بأن قام بشراء القارب من المتهم الرابع لاستخدامه لهروب المتهمين إلى إيران، بينما عاون المتهم الثالث المتهمين المطلوبين «ابنه وآخر» على الفرار من وجه القضاء بأن قام بإنزال القارب في البحر ونقل المتهمين وآخرين بواسطة سيارة إلى ساحل البحر تمهيدا لهروبهم إلى إيران، أما المتهمون الرابع والخامس والسادس، فقد اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث لمعاونة المطلوبين وآخرين مجهولين على الفرار من وجه القضاء بأن قام المتهم الرابع ببيع قاربه على المتهم الثاني مع علمه بأنه سيستخدم لهروب متهمين إلى إيران في حين قام المتهم الخامس بتركيب ناقل حركة لمحرك القارب دون تقاضيه أي مقابل، وقام المتهم السادس بمساعدة المتهم الثالث في إنزال القارب إلى البحر.

وكان ملازم أول أفاد بأن تحرياته السرية دلت على قيام المتهمين بارتكاب الواقعة.

في المقابل اعترف المتهم الأول تفصيلا بارتكاب الواقعة وقال إن أحد الهاربين هو ابن خاله ومحكوم عليه بقضيتين بالسجن 10 سنوات لمجموعهما وأنه دائم التواصل معه والذي طلب منه بيع سيارته للحصول على المال لشراء قارب لتهريبه وبالفعل باعها بمبلغ 1600 دينار.

وتدعي السلطات أن متهماً هارباً ومحكوماً عليه بالسجن لمدة 5 سنوات لكل قضية في قضيتين، والمتهم الهارب ابن المتهم الثاني والمطلوب على ذمة 5 قضايا تمكنا من الفرار من وجه القضاء والهرب إلى إيران بمعاونة المتهمين من الأول حتى السادس مع علمهم بأن المتهمين مطلوبان للجهات الأمنية، وكان ذلك بقيام المتهم الأول بالتواصل مع المتهم الهارب الأول والالتقاء به خفية واصطحبه إلى منزله، إذ كان مختفيا في زي النساء ومكث في منزله بمنطقة المالكية من الساعة السادسة والنصف مساء حتى الحادية عشرة مساء والذي أخبره بواقعة التحضير لعملية هروبه وآخرين إلى إيران باستخدام قارب اتفق معه على شرائه باسمه لإبعاد الشبهة على أن يقوم المتهم الثاني بعملية الشراء وبالفعل تمكن هو والمتهم الهارب الثاني من التواصل مع المتهم الثاني والذي قام بالبحث عن قارب وتوصل للمتهم الرابع والذي أخبره برغبته في شراء القارب الخاص به لاستخدامه في عملية تهريب المتهمين وآخرين ووافق على البيع وتنفيذ اتفاق المتهمين الهاربين ونقل ملكية القارب باسم المتهم الأول وذلك لإبعاد الشبهة، وبعد عملية الشراء تواصل المتهم الهارب الابن مع المتهم الثالث وهو ابن شقيقة المتهم الرابع من أجل تجهيز القارب للإبحار وتنزيله في البحر لإتمام عملية الهروب وقام المتهم الثالث بشراء بطاريات للقارب بمبلغ 52 ديناراً دفعها من ماله الخاص وكان معه المتهم الثاني، وقام المتهم السادس والذي كان يعلم بواقعة الهروب وتجهيزها بمساعدة المتهم الثالث والثاني في تنزيل القارب إلى البحر استعداداً للهروب، وحال وجود القارب في البحر سرق منه ناقل الحركة فقام المتهم الثالث بإخبار المتهم الهارب بذلك والذي دبر له مبلغ شراء ناقل حركة آخر.

وقام المتهم الخامس بمعاونة منه بتركيب ناقل الحركة وصيانة القارب مجانا، وعقب تجهيز القارب قام المتهم الثاني بنقل نجله الهارب وآخر إلى القارب، وقام المتهم الثالث بنقل المتهم الهارب الآخر وآخرين إلى القارب، وأقلع القارب من مياه البحر واستطاع المتهمين الهاربين من الفرار والوصول إلى إيران.