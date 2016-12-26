أمين عام اتحاد النقابات يقول إن تنفيذ الاتفاق الثلاثي بالكامل بحاجة إلى تدخل مباشر من الحكومة

2016-12-26 - 12:17 م

مرآة البحرين: قال أمين عام اتحاد نقابات عمال البحرين حسن الحلواجي إن تنفيذ الاتفاق الثلاثي بالكامل بحاجة إلى تدخل مباشر من الحكومة.

وفي تصريح له تعليقاً على لقاء وفد من الأمانة العامة للاتحاد، مع نائب رئيس الوزراء محمد بن مبارك (الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2016)، قال الحلواجي "أكدنا أهمية الاتفاق الثلاثي، والدور المتميز الذي قام به سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، وقد أوضحنا لسموه أنه لايزال هناك أربعون عاملاً مفصولين من القطاعين العام والخاص، لم يعودوا لأعمالهم حتى الآن".

وأضاف الحلواجي "بيّنا لسموه أن الحل الكامل لهذا الملف سيكون بمثابة إثبات أننا تجاوزنا المرحلة الماضية وتداعياتها وبدأنا السير نحو مستقبل أفضل".

وتابع "قلنا بصراحة، إن إكمال ملف الاتفاق الثلاثي يحتاج لتدخل مباشر وصريح من قبل الحكومة، وتعاون من كل أطراف الإنتاج"، مبينا أن كون «كلا طرفي الحكومة وأصحاب العمل، ممثلين بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية ILO GB وهذا مكسب لمملكة البحرين ويترتب عليه أن يكون هذا دافعا للمزيد من العمل للانتهاء مما تبقى من بنود الاتفاق الثلاثي الذي أشرفت على إبرامه المنظمة، وخاصة أننا بعد نحو شهرين من الآن ،أي في (10 مارس/ آذار 2017) سنكمل ثلاث سنوات بالتمام على هذا الاتفاق. ونحن من جانبنا كاتحاد عام أبدينا كل إيجابية وخصوصا فيما يتعلق بسمعة البحرين، لذا نعتقد أن إكمال ملف المفصولين وإعادة بقيتهم إلى أعمالهم، هو الجواب المناسب لما نقوم به".

كما تطرق الاجتماع بين وفد الاتحاد العام ومحمد بن مبارك آل خليفة، إلى قضية قائمة 1912 التي لم تصل لحل نهائي، بالإضافة إلى قضايا أخرى.