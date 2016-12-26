السجن 6 سنوات لمتهم بتعاطي المخدرات وحيازة كلاشنكوف وذخيرة
2016-12-26 - 12:23 م
مرآة البحرين: أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن بالسجن 6 سنوات وغرامة 1500 دينار لبحريني شرع ببيع سلاح كلاشنكوف لشرطي في كمين مقابل 13 جرام شبو، وأمرت المحكمة بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
وكانت العقوبة متمثلة بسجنه 5 سنوات وتغريمه 500 دينار عن تهمتي حيازة السلاح والذخيرة، وبحبسه سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة التعاطي وأمرت بمصادرة السلاح والذخيرة.
وأدانت المحكمة المتهم لأنه في (6 فبراير/شباط 2016) بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، حاز وأحرز سلاحا ناريا أتوماتيكيا بدون ترخيص من وزير الداخلية، كما حاز وأحرز 103 طلقات نارية لذات السلاح ورصاصة لسلاح آخر، بغير ترخيص من وزير الداخلية، وأخيرا حاز وأحرز بقصد التعاطي مخدر القنب «الحشيش» ومؤثرين عقليين، ميتافيتامين وكلونازيبام.
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