الداخلية تقول إنها ألقت القبض على مشتبه به بقتل بحريني تم العثور على جثته في البحر

2016-12-26 - 12:25 م

مرآة البحرين: صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أمس الأحد، بأن شرطة المباحث الجنائية تمكنت من القبض على المشتبه به (47 عاماً) بقيامه بقتل مواطن بحريني (42 عاماً) تم العثور على جثته في مياه البحر بمنطقة الجفير، مساء الخميس الماضي.

وأوضح أن شرطة المديرية، وفور تلقيها بلاغاً بهذا الشأن، انتقلت إلى الموقع برفقة طاقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى لإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، حيث باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إجراءات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.