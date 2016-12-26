» أخبار
الداخلية تقول إنها ألقت القبض على مشتبه به بقتل بحريني تم العثور على جثته في البحر
2016-12-26 - 12:25 م
مرآة البحرين: صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أمس الأحد، بأن شرطة المباحث الجنائية تمكنت من القبض على المشتبه به (47 عاماً) بقيامه بقتل مواطن بحريني (42 عاماً) تم العثور على جثته في مياه البحر بمنطقة الجفير، مساء الخميس الماضي.
وأوضح أن شرطة المديرية، وفور تلقيها بلاغاً بهذا الشأن، انتقلت إلى الموقع برفقة طاقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى لإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، حيث باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إجراءات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية الجاني والقبض عليه.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2016-12-26خليفة بن سلمان يغيب عن اجتماع مجلس الوزراء لتردي حالته الصحية وولي العهد يرأس الجلسة
- 2016-12-26العلامة النابلسي يدين "المحاولة اللئيمة" من سلطات البحرين لاعتقال آية الله قاسم
- 2016-12-26ولي عهد السعودية يتصل بخليفة بن سلمان للاطمئنان على صحته
- 2016-12-26644 ديناراً فقط رسوم تجديد رخصة العمل لسنتين في حال عدم تحقيق نسبة البحرنة
- 2016-12-26السجن 6 سنوات لمتهم بتعاطي المخدرات وحيازة كلاشنكوف وذخيرة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus