ولي عهد السعودية يتصل بخليفة بن سلمان للاطمئنان على صحته

2016-12-26 - 1:31 م

مرآة البحرين: أجرى ولي عهد السعودية ووزير الداخلية، محمد بن نايف بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً أمس (السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2016) برئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان للاطمئنان على صحته، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء السعودية واس.

وكان خليفة بن سلمان (81 سنة) أدخل المستشفى مؤخراً، وقال ديوانه إن الفحوصات كانت إيجابية.