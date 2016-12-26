2016-12-26 - 1:46 م

مرآة البحرين: دان رجل الدين اللبناني البارز العلامة الشيخ عفيف النابلسي اقتحام السلطات البحرينية لساحة الاعتصام عند منزل آية الله قاسم بالدراز، معتبراً أنها كانت "محاولة لئيمة" لاعتقال قاسم.

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مجمع السيدة الزهراء بصيدا (23 ديسمبر/كانون الأول 2016) شدد النابلسي على المعتصمين الذين "أحبطوا محاولة قوات النظام وأفشلوا مخططه" لاعتقال آية الله قاسم.

وأضاف "نحمل السلطات السياسية في البحرين مسؤولية أي مكروه يقع لسماحة الشيخ عيسى، وندعو إخواننا في البحرين ليكونوا في ساحة الفداء وفي ساحة الشهادة في مواجهة النظام الظالم الذي لا يكفّ عن استعمال أساليبه البوليسية ضد الشعب البحريني المسالم"، على حد تعبيره.