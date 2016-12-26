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خليفة بن سلمان يغيب عن اجتماع مجلس الوزراء لتردي حالته الصحية وولي العهد يرأس الجلسة
سلمان بن حمد يرأس جلسة مجلس الوزراء اليوم (بنا)
2016-12-26 - 1:52 م
مرآة البحرين: بثت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) صوراً لترؤس ولي عهد البحرين والنائب الأول لرئيس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي انعقدت اليوم الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وكان ديوان مجلس الوزراء أعلن قبل أيام عن إدخال خليفة بن سلمان (81 سنة) للمستشفى لإجراء فحوصات طبية، قال إنها تكللت بالنجاح.
إلا أن مقربين من السلطات وجهوا دعوات للمواطنين بالدعاء لرئيس الوزراء، في إشارة غير مباشرة إلى تردي وضعه الصحي، وعدم مغادرته المستشفى.
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