2016-12-26 - 5:30 م

مرآة البحرين: حددت المحكمة الصغرى (16 يناير/ كانون الثاني المقبل) موعدا للنظر في القضية المرفوعة من قبل وزارة الإعلام ضد مراسلة فرانس برس الصحافية نزيهة سعيد تتهمها فيها بـ "ممارسة الصحافة دون ترخيص"، حسبما أفادت سعيد عبر صفحتها على تويتر.

وكانت هيئة شؤون الإعلام قالت (الأحد 17 يوليو/ تموز 2016) إنها أحالت صحافية للنيابة العامة لانتحالها صفة مراسلة لدى وسائل إعلام أجنبية، مدعية في الوقت ذاته "أن الحريات الصحافية مكفولة".

وتابعت الهيئة في حينها بالقول "أن لا أحد فوق القانون".