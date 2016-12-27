أمير المنطقة الشرقية يهنئ خليفة بن سلمان بنجاح الفحوصات الطبية رغم تواجد الأخير في المستشفى

2016-12-27 - 12:07 م

مرآة البحرين: هنأ أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة على "نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها سمو رئيس الوزراء مؤخراً والتي كانت مطمئنة بفضل الله" وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين بنا.

ووفق الوكالة فإن خليفة بن سلمان أعرب عن شكره وتقديره للأمير السعودي على مشاعره الطيبة.

يذكر أن رئيس الوزراء لازال متواجداً في المستشفى العسكري إثر وعكة صحية، وهذا ما أكده النائب السابق محمد خالد، الذي قال إنه زار رئيس الوزراء في المستشفى أمس الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2016.