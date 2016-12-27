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بالفيديو: محمد خالد يؤكد أن خليفة بن سلمان لا زال يرقد في المستشفى
2016-12-27 - 12:16 م
مرآة البحرين: أكد النائب السابق محمد خالد إن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان لا زال متواجداً في المستشفى العسكري حيث يرقد هناك، إثر وعكة صحية ألمت به.
وفي رسالة مصورة، قال السلفي المتشدد محمد خالد إنه زار خليفة بن سلمان مساء الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2016 للاطمئنان على صحته، مشدداً على أن رئيس الوزراء "بصحة وعافية"، وسيغادر المستشفى خلال أيام.
وكان ديوان رئيس الوزراء قال في بيان سابق إن خليفة بن سلمان أدخل المستشفى لإجراء فحوصات "تكللت بالنجاح".
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