الطبية الملكية تنفي الاستعانة بجراح عالمي في مجال البدانة لمعالجة أحد كبار الشخصيات

2016-12-27 - 12:22 م

مرآة البحرين: أكدت الخدمات الطبية الملكية أن طاقماً طبياً دولياً أجرى عمليات لأشخاص اعتياديين ضمن المؤتمر السنوي الرابع للجمعية الخليجية لجراحة السمنة والأمراض الاستقلابية، الذي عقد في البحرين خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ونفت ما تم نشره في بعض الصحف المحلية الصادرة أمس الاثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول 2016) الاستعانة بجراح عالمي في مجال البدانة لمعالجة أحد كبار الشخصيات.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن مصدر مسؤول في الخدمات الطبية الملكية قوله أن "الخدمات الطبية الملكية شاركت من خلال قسم جراحة السمنة والسكر بالخدمات الطبية الملكية بالمؤتمر السنوي الرابع للجمعية الخليجية لجراحة السمنة والإمراض الاستقلابية، والذي عقد بالبحرين للفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 2 ديسمبر/كانون الأول 2016، حيث شارك عدد من الأطباء العالميين كمتحدثين رسميين بالمؤتمر، كما شارك عدد من المتدربين والمشاركين من مختلف دول العالم للاستفادة من الخبرات العالمية".

وتابع "برامج المؤتمر اشتملت على محاضرات نظرية وورش عمل وعمليات جراحية يتم بثها على الهواء مباشرة للمتدربين، وقد تكفلت الخدمات الطبية الملكية بتوفير غرف العمليات والإمكانيات لنقل هذه العمليات مباشرة لغرف المحاضرات، وذلك ليتسنى للمتدربين مشاهدة هذه العمليات، وتقديم أسئلة مباشرة للجراحين أثناء العمليات الجراحية مما أسهم في نجاح هذا المؤتمر".

وأكمل "أجريت أربع عمليات من قبل أربعة أطباء، لأربعة مرضى، كان قد تم إدراج أسمائهم سريرياً مسبقاً، وليس من فئة خاصة، كما نشر في الصحف اليوم".