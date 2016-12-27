عائلة الشيخ عبدالجليل المقداد تقول إن الإسكان تماطل في تسليمهم الوحدة السكنية المخصصة لهم منذ عامين

2016-12-27 - 12:34 م

مرآة البحرين: قالت عائلة الشيخ عبدالجليل المقداد إن وزارة الإسكان تماطل في تسليمهم الوحدة السكنية التي خصصت لهم في مشروع البلاد القديم الإسكاني منذ عامين، دون مبرر قانوني، مع العلم أن طلبهم الإسكاني يعود إلى شهر أبريل/ نيسان 1993، ويعد من أقدم الطلبات في منطقتهم.

وأفادت العائلة في تصريح لصحيفة الوسط أنه «منذ فبراير/ شباط 2015، تم الاتصال بنا لإخبارنا بأن طلب العائلة الإسكاني تم تخصيص وحدة سكنية له في مشروع البلاد القديم الإسكاني، وطلب منا الحضور إلى مبنى الوزارة لاستكمال إجراءات التخصيص، وعندما راجعناهم، طلبوا منا إحضار عدة مستندات اعتيادية لاستكمال الإجراءات، كان من ضمنها نسخة من جواز صاحب الطلب وهو الوالد، غير أننا لم نكن نملك لا الجواز ولا نسخاً منه، بعد أن تم القبض على الوالد في العام 2011، وحكم عليه بالسجن المؤبد، حيث تمت مصادرة الجواز أثناء إجراءات القبض عليه وقتها، وقد خاطب الوالد بعد معرفته بالموضوع الجهات الأمنية المختصة برسائل مكتوبة لطلب إحضار الجواز أو نسخ منه، إلا أنه استلم رداً منهم يفيد بأنهم لا يعرفون مصير الجواز، ما استدعى أن يخاطبهم مجدداً لإصدار بدل فاقد عنه، حتى تتمكن العائلة من استكمال إجراءات التخصيص التي تطلبها وزارة الاسكان».

وتابعت العائلة: «ولأن طلب الوالد لم يتم الرد عليه حتى الآن بشأن إصدار جواز سفر بديل عن المفقود، فقد قمنا بمراجعة وزارة الإسكان مجدداً، وأخبرناهم بأن طلب نسخة من الجواز حالياً متعذر، فأخبرونا أن الإجراءات تتطلب هذا الأمر، أو أن عليهم تحويل الطلب الإسكاني للزوجة، لأن الطلب يكون باسم العائلة، ولأن علينا التوجه إلى إدارة أموال القاصرين لاستصدار توكيل من العائلة لوالدتنا لتخويلها تحويل الطلب الإسكاني باسمها واستكمال إجراءات التخصيص، وهو ما قمنا به فعلاً، وذهبنا لهم مجدداً بخطاب التوكيل، إلا أنهم فاجأونا برفض هذا التوكيل والإصرار على الحضور الشخصي لصاحب الطلب مع توفير نسخة من جواز السفر بمعية بقية المستندات المطلوبة، ما يعني أنهم أعادونا إلى نقطة البداية في الموضوع بعد كل الإجراءات التي قمنا بها والتي تطلبت مدة طويلة من الوقت، رغم تأكيدهم لنا سابقاً بأن تحويل الطلب إلى الوالدة من شأنه أن يمكن الوزارة من استكمال الإجراءات بشكل طبيعي وتسليمنا الوحدة السكنية وفق النظام والقانون».

وأردفت العائلة: «مضى حتى اليوم على كل هذه الأحداث قرابة عامين، وقد توقفت الأمور تماماً منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، لأن الوزارة تصر على استلامها نسخة من جواز السفر، وهو طلب لا نملك لا نحن ولا الوالد توفيره بحسب الوقائع المثبتة، مع أن العائلة تنتظر وحدتها الإسكانية منذ 23 عاماً». وختمت العائلة: «لسنا نطلب إلا حقنا المكفول لنا، والوحدة الإسكانية مخصصة لنا بالفعل في مشروع البلاد القديم الإسكاني، ونحن ندعو وزارة الإسكان إلى النظر بعين الإنصاف لحال العائلة التي تنتظر مسكنها كبقية الأسر البحرينية».