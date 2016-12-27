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الاستئناف تؤيد سجن خمسيني 7 أشهر بتهمة التجمهر
2016-12-27 - 12:40 م
مرآة البحرين: أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي وجيه الشاعر، وعضوية القاضيين صابر جمعة، وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسمال، الحكم بالحبس سبعة أشهر لمتهم بسب ضابط شرطة والاشتراك في تجمهر غير مخطر عنه.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أولاً أنه سبَّ موظفاً عامّاً أثناء وبسبب تأديته مهام وظيفته، وثانياً الاشتراك في تجمهر غير مخطر عنه.
وحكمت محكمة أول درجة على المتهم بالحبس ستة أشهر عن التهمة الأولى، والحبس شهراً عن التهمة الثانية، واستأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
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