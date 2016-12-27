حوزة قم تندد بهجوم قوات الأمن البحرينية على محيط منزل آية الله قاسم

2016-12-27 - 1:11 م

مرآة البحرين: نددت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم، بالإجراءات التي أقدمت عليها السلطات البحرينية ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم والشعب البحريني.

وفي بيان لها نقلته وكالة مهر للأنباء، اعتبرت الرابطة أن الهدف من الهجوم الأخير لقوات الأمن على محيط منزل آية الله قاسم هو "اعتقال هذا العالم البارز وتنفيذ القرار الظالم بإسقاط الجنسية عنه، إلا أن المؤامرة المشؤومة أحبطت نتيجة تضامن الشعب".

ورأت أن هذه الخطوة "برهنت على مدى الاستبداد والقمع الذي تمارسه الحكومة البحرينية، ومن المؤكد أن صرخات الحرية للشعب البحريني ستبدد ظلام وظلم النظام الملكي الحاكم في هذا البلد".

وختمت رابطة مدرسي الحوزة العملية في قم بيانها بالقول "على حكام آل خليفة أن يدركوا أن الغضب الثوري وإيمان الشعب البحريني السامي سيحول الإساءة لهذا العالم المجاهد إلى عاصفة شعبية غاضبة، ودماء الشهداء في البحرين ستكون بارقة أمل في انتصار هذا الشعب المظلوم" وفق البيان.