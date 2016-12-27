حماس: زيارة وفد يهودي متطرف للمنامة والرقص مع شخصيات بحرينية مظهر مذل ومشين

2016-12-27 - 1:45 م

مرآة البحرين: عبرت حركة حماس الفلسطينية عن استهجانها واستغرابها لقيام وفد "صهيوني يهودي عنصري متطرف" بزيارة البحرين، في ظل ما أسمته "تنامي حركات المقاطعة الدولية للكيان الإسرائيلي بكافة أشكاله".

وفي بيان لها (الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2016) قالت الحركة إن قيام تجار من البحرين باستضافة هذا الوفد والرقص معهم هو "مظهر مذلّ ومشين؛ ونعتبره إساءة لسمعة البحرين خاصة وكل أبناء أمتنا عامة، واستفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني الذي يرتكب بحقه الصهاينة يومياً الجرائم تلو الجرائم على مرأى ومسمع من العالم أجمع"، مطالبة البحرين والدول العربية والإسلامية بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل في جميع المجالات.