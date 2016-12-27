فيديو: نصرالله يندد بسماح حكومة البحرين لأسوء منظمة صهيونية بزيارة البلاد

2016-12-27 - 9:56 م

مرآة البحرين: ندد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بسماح حكومة البحرين "لأسوء منظمة صهيونية من الدخول للبلاد"، في إشارة إلى وفد صهيوني زار المنامة برفقة فرقة موسيقية إسرائيلية.

وخلال كلمته في حفل تأبين الشيخ عبد الناصر الجبري قال نصرالله "وسائل الإعلام الإسرائيلية تكلمت حول زيارة الصهاينة للبحرين وإنهم أنشدوا نشيد أن الهيكل سبنى على أنقاض المسجد".

وأضاف "إذا كانت حكومة البحرين دخلت في مسار التطبيع منذ زمن فإن شعب البحرين وعلماؤه لن ينسوا فلسطين"، معلقا "شعب البحرين وعلماؤه خرجوا ليرفضوا هذه الزيارة هذا يعني أنه أياً تكن الآلام لدى الشعوب فلن تُنسى قضية فلسطين".

وكانت الفرقة الموسيقية الإسرائيلية قد غنت في باب البحرين وسط العاصمة المنامة لبناء الهيكل مكان المسجد الأقصى.