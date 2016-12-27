زعيم المعارضة البحرينية يؤكد مضيه في النضال من أجل الديمقراطية في الذكرى الثانية لاعتقاله

2016-12-27 - 10:02 م

مرآة البحرين: في ذكرى اعتقاله الثانية أكّد زعيم المعارضة البحرينية أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان استمراره في النضال من أجل الديمقراطية، مشيدا بما يقدمه الشعب البحريني من تضحيات.

وفي اتصال هاتفي من سجنه عبر الشيخ سلمان "أقبل أيديكم فرداً فرداً على ماقدمتموه في سبيل ربكم ووطنكم وشعبكم"، وتقدم بالشكرلكل فرد و جهة دعمت مطالب شعب البحرين بالديمقراطية والحرية والمساواة وعملت في سبيل احترام حقوق الإنسان وحل الأزمة السياسية".

وأكد زعيم المعارضة، الذي يقضي حكما بالسجن ٩ سنوات، مضيه و استمراره على درب النضال السلمي حتى الوصول إلى بحرين الديمقراطية والحرية، معبرا عن ثقته بأن النصر سيكون حليف الشعب.