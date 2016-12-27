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فيديو: فرقة إسرائيلية تغني في باب البحرين: سنبني الهيكل!
2016-12-27 - 10:28 م
مرآة البحرين: تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية نبأ زيارة وفدا يمثل حاخامات حركة "حباد" الدينية المتطرفة أواخر الأسبوع الماضي البحرين للاحتفال بعيد الأنوار.
واحتفت وسائل الإعلام بالتطور في العلاقات الإسرائيلية- البحرينية، ورقص تجار بحرينيين إلى جانب الوفد الصهيوني.
وأظهرت مقاطع مصورة رقص فرقة إسرائيلية في باب البحرين وسط العاصمة المنامة على وقع أغنية تبشر ببناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى.
وأثارت الزيارة غضب الشارع البحرني ومؤسساته الشعبية والسياسية التي عبرت عن رفضها للزيارة ووصفتها بـ "المشينة".
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