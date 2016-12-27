مركبة تابعة لوزارة الداخلية استفزت المعتصمين بالدراز وأطلقت قنابل صوتية من دون إصابات

2016-12-27 - 11:25 م

مرآة البحرين: ذكر شهود عيان أن مركبة أمنية تابعة لوزارة الداخلية البحرينية قامت باستفزاز المعتصمين في محيط منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله قاسم بمنطقة الدراز قبل أن تطلق قنابل صوتية.

وقال شهود عيان إن المركبة انسحبت دون الإشارة إلى وجود إصابات.

وكانت قوة كبيرة قد اقتحمت ساحة الاعتصام (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016) ما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع المعتصمين والأهالي.