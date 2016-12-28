بي بي سي: احتفال يهودي بالبحرين يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

2016-12-28 - 11:39 ص

مرآة البحرين (بي بي سي): مواضيع عديدة استأثرت باهتمام المغردين العرب جاء على رأسها، جدل بسبب احتفالات يهودية في البحرين، واهتمام بنتائج الانتخابات البلدية في سلطنة عمان، بينما سيطرت أجواء أعياد الميلاد على تعليقات البعض الآخر.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عربا يرقصون مع مجموعة من اليهود على أنغام الموسيقى.

أثار المقطع جدلا في أوساط المغردين العرب، خاصة البحريين منهم الذين دشنوا هاشتاغ #بحرينيون_ضد_التطبيع، إلا أنه لم يحقق تفاعلا واسعا.

ووفقا لمصادر إعلامية، فإن وفدا من التجار اليهود الأمريكيين زار البحرين لبحث مشاريع تجارية، مع أحد رجال الأعمال في البلاد.

وحظي المقطع بتفاعل واسع، إذ تم تداوله مئات المرات على موقعي فيسبوك وتويتر. كما حقق نسبة مشاهدة واسعة على موقع يوتيوب.

وتباينت التعليقات بين الاستنكار والتعجب والقبول، ففي الوقت الذي اعتبر فيه مغردون المشهد إساءة لسمعة البحرين واستفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني، دعا آخرون إلى عدم الخلط بين اليهودية وسياسات إسرائيل.

كما طالب مغردون عرب الدول العربية والإسلامية بالعمل على وقف أشكال التطبيع مع إسرائيل .

وغرد، راشد الجاسم، قائلا " العار لكل من استضاف ورحب بوفد صهيوني على أرض البحرين الأبية، تلك الأرض التي أنجبت الشهداء في سبيل القضية الفلسطينية."

في المقابل، قال مغردون آخرون إن أعضاء الوفد تجار يهود وليسوا بالضرورة مع سياسات إسرائيل. ودعوا إلى التريث وضبط النفس قبل الحكم.

وبدورها، كتبت نور الهاجري، على فيسبوك " احتفال بعيد الأنوار في البحرين. هذا ليس مستغربا خاصة وأن سفيرة البحرين السابقة في الولايات المتحدة، كانت هدى نونو (يهودية عربية)، وهو تذكير بالتعايش والتسامح.