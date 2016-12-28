مقاومة التطبيع تطالب السلطات بتقديم إيضاحات عن طبيعة الوفد اليهودي الذي زار البحرين

2016-12-28 - 11:39 ص

مرآة البحرين: طالبت جمعية مقاومة التطبيع إسرائيل، السلطات الرسمية بالتحقق من طبيعة وفد زار البحرين "قيل أنه يمثل تجارا يهوديين أميركيين، بينما اللباس والأغاني التي غنوها توحي بأنهم صهاينة إسرائيليين".

وفي بيان لها قالت الجمعية "انتشر في الأيام القليلة الماضية مجموعة من المقاطع المصورة لاستضافة مجموعة من تجار البحرين لوفد يرتدي اللباس اليهودي التقليدي ويغني بعض الأغاني التلمودية باللغة العبرية، التي يتداول أنها من الأغاني التي تم غناؤها من صهاينة الكيان الغاصب عقب هزيمة حزيران 67، وهي تدعو لإقامة دولة صهيون وعاصمتها القدس".

وأضافت "إن هذه المقاطع المصورة التي أثارت شعب البحرين لما تخللها من لباس وكلمات عبرية تثير الشكوك حول طبيعة الوفد الذي يزعم البعض كونه وفداً تجارياً من أتباع الدين اليهودي ولا علاقة لهم بالكيان الصهيوني الغاصب، استفزت مشاعر شعب البحرين المتمسك بمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني كونها مفاجأة، ولا يوجد حتى اللحظة توضيح ممن دعي أو حضر اللقاء، أو من الجانب الرسمي في المملكة".

وطالبت الجمعية حكومة البحرين بـ "تحمل مسئوليتها الوطنية والقومية بالتحقق من طبيعة هذا الوفد واتخاذ الإجراءات اللازمة بإعلان حقيقته للشعب البحريني لسد باب الشكوك في حالة كونه وفداً من أتباع الدين اليهودي لا علاقة لهم بالكيان الغاصب، واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة من قام بالدعوة وحضرها إذا تبين أن الوفد الحاضر من حملة جنسية الكيان المجرم"، على حد وصفها.