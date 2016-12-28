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موقع نيوز الأسترالي يحذف مقالا عن حياة قرينة ملك البحرين الخاصة

2016-12-28 - 6:28 م

مرآة البحرين (خاص): حذف موقع نيوز الأسترالي مقالًا تروي فيه المدلكة السّابقة الخاصة بقرينة العاهل البحريني سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بعض تفاصيل حياتها في القصر، كانت "مرآة البحرين" قد ترجمت أجزاءً منه إلى العربية.

ويتوقع أن يكون الموقع قد تعرض لضغوط من عائلة آل خليفة الحاكمة لحذف المقال الذي تحدثت فيه  إيرا سوجيانتي (رافقت قرينة الملك 3 سنوات) عن الحياة الخاصة في قصر يضم قرابة ألف موظف.

وننشر في الأسفل صورا متعددة للمقال الذي تم حذفه، على ان يتم نشر النص الكامل للمقال الذي تحتفظ "مرآة البحرين" بنسخة منه على الصفحة الانجليزية.    

 

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