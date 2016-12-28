رويترز: استمرار حبس الناشط البحريني نبيل رجب رغم قرار إخلاء سبيله

2016-12-28 - 10:31 م

مرآة البحرين (رويترز): قررت النيابة العامة في البحرين استمرار حبس الناشط البارز نبيل رجب على سبيل قضية أخرى رغم صدور قرار من محكمة بإخلاء سبيله بكفالة بعد شهور من الاحتجاز.

وأعلن رجب -وهو أحد أبرز النشطاء في مجال حقوق الإنسان في العالم العربي- على حسابه على تويتر يوم الأربعاء إخلاء سبيله مع استمرار المحاكمة التي ستعقد جلستها المقبلة يوم 23 يناير كانون الثاني.

لكن بعد ساعات من ذلك قالت النيابة العامة على حسابها على انستجرام إن حبس رحب سيستمر حتى الانتهاء من قضية أخرى تتعلق بتهم "بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها."

وألقي القبض على رجب في يونيو حزيران بعد كتابة تغريدات تشير إلى تعذيب سجناء في سجون البحرين وتتحدث عن مشاركة البحرين في الحملة العسكرية لقوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن البحرين صعدت حملتها الصارمة على المعارضين. ودعت الولايات المتحدة لإطلاق سراح رجب.

وتنفي البحرين ارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.

ويخضع رجب أيضا للتحقيق بسبب مقال له في صحيفة لوموند الفرنسية والتي دعا فيه الدول الغربية لإعادة النظر في الدعم الذي تقدمه لدول الخليج العربية بزعم تغذيتها للتطرف الإسلامي.

وقالت السلطات البحرينية إن المقال تضمن "إشاعات كاذبة" عن دول الخليج.

ولعب رجب دورا بارزا في المظاهرات التي قادتها الأغلبية الشيعية عام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية في البحرين.

وأخمدت المملكة الاحتجاجات لكنها تحاول جاهدة منذ ذلك الوقت إنهاء حالة من الجمود السياسي بين الحكومة والمعارضة.