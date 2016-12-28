أ ف ب: الناشط البحريني نبيل رجب سيبقى في السجن على ذمة قضية أخرى

2016-12-28 - 10:46 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أمرت محكمة في البحرين الأربعاء بإطلاق سراح المعارض المعروف نبيل رجب الذي سجن بسبب تغريدات اعتبرت مناهضة للسعودية، لكن رجب سيبقى في السجن على ذمة قضية أخرى، وفقا للنائب العام.

ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس النيابة محمد صلاح قوله "سيستمر حبس المتهم على ذمة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للمملكة (البحرينية) التي من شأنها النيل من هيبتها".

وكانت المحكمة قررت في وقت سابق اإطلاق سراح رجب، على ان تستكمل محاكمته في 23 كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال آدم نجل رجب على تويتر "للأسف، لن يتم إطلاق سراح والدي"، مضيفا "هؤلاء الظالمون لديهم قضية أخرى جاهزة. لا يريدون خروجه".

واوقف رجب الذي يواجه عقوبة السجن 15 عاما مرارا على خلفية مشاركته او دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.