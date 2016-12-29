القضاء العسكري يقول إن التحقيق مستمر مع قاتل الإعلامية إيمان صالحي

2016-12-29 - 12:18 ص

مرآة البحرين: قال رئيس القضاء العسكري يوسف راشد فليفل إن إجراءات التحقيق من قبل النيابة العسكرية لازالت مستمرة في قضية مقتل فتاة بحرينية (الإعلامية إيمان صالحي) في منطقة الرفاع على شارع نون (23 ديسمبر/ كانون الأول 2016).

وأضاف أن النيابة العسكرية قامت بمباشرة التحقيق فور إخطارها بالواقعة والانتقال إلى مسرح الجريمة ومناظرة جثة المجني عليها وانتداب خبراء مسرح الجريمة والطبيب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وسبب الوفاة .

وأفاد رئيس القضاء العسكري بأن النيابة العسكرية استجوبت المتهم بحضور محاميه، كما استمعت إلى أقوال شهود الواقعة، وعلى ذلك أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق، كما تم في نفس يوم الواقعة الاتصال بذوي المجني عليها وابلاغهم بكافة الإجراءات القانونية التي ستتخذ في القضية وسيتم استدعاؤهم رسميا أمام النيابة العسكرية لاحقا.

وأضاف أن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين هو جهة قضائية مستقلة، وأن كافة التحقيقات تجرى بحسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بكل شفافية وحيادية، وأنه بعد استكمال التحقيقات في القضية سيتم إحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة.

وكانت معلومات قد قالت إن القاتل ضابط من العائلة الحاكمة يدعى حمد بن مبارك بن صباح آل خليفه، ويشكك حقوقيون في قدرة القضاء الذي يعينه الملك على تحقيق العدالة.