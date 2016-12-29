الداخلية السعودية: أكثر من 2000 سعودي يقاتلون في منظمات إرهابية

2016-12-29 - 12:07 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن أكثر من 2000 سعودي يقاتلون حاليا في منظمات جهادية في الخارج وإن أكثر من 70% منهم يقاتلون في سوريا.

وصرح المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركي لصحيفة الحياة التي تصدر في لندن أن "عدد السعوديين الذين تتوفر الأدلة على وجودهم حاليا في مناطق تشهد صراعات يبلغ 2093 عنصراً، ضمن التنظيمات الإرهابية الموجودة في مناطق الصراع المختلفة".

وقال إن 1540 من هؤلاء يتواجدون حاليا في سوريا التي تدفق عليها المسلحون منذ سيطرة تنظيم داعش على مناطق شاسعة منها في منتصف 2014.

وقال إن عدد السعوديين المنتمين إلى تنظيمات إرهابية في اليمن يبلغ 147 عنصرا "فيما يوجد 31 سعوديا في أفغانستان وباكستان .. وخمسة عناصر إرهابية موجودين في العراق"، بحسب التركي الذي أشار إلى عدم توفر معلومات عن أماكن وجود 297 آخرين.

وأكد التركي وجود "73 سعوديا موقوفين خارج المملكة في تهم ذات صلة بالأعمال الإرهابية".