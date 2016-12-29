وزير خارجية الكويت يؤكد من بغداد دعم العراق في محاربة الإرهاب

2016-12-29 - 12:33 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أكد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت صباح خالد الحمد الصباح خلال زيارته بغداد الأربعاء دعم بلاده للعراق "في محاربة الإرهاب".

وأفاد بيان لرئاسة الوزراء العراقية إن الشيخ الصباح بحث مع رئيس الوزراء حيدر العبادي تعزيز التعاون في "جميع المجالات وجهود محاربة الإرهاب وأفكاره إضافة إلى معركة تحرير الموصل والتطورات في المنطقة".

وتابع إن "الشيخ صباح خالد الصباح أكد دعم بلاده الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب".

من جهته، أكد الشيخ الصباح أن "الكويت تدفع باتجاه تحشيد الجهد الدولي لدعم العراق لاعتقادنا أن جميع الدول معرضة لخطر الإرهاب ومن واجبنا الوقوف مع العراق لدوره المهم في المنطقة وفي مجال محاربة الإرهاب".

والتقى الوزير الكويتي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ومسؤولين آخرين.

وكانت قوات نظام الرئيس الأسبق صدام حسين اجتاحت الكويت في آب/أغسطس 1990 قبل أن تطردها قوات تحالف دولي في كانون الثاني/يناير 1991.

يذكر أن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح شارك في أعمال القمة العربية في بغداد عام 2012.