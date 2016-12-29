الكويت ستستورد الغاز من العراق

2016-12-29 - 12:40 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلن وزيرا النفط في العراق والكويت بعد محادثات بينهما الأربعاء إن الكويت ستستورد حتى خمسة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط العراقي عبد الجبار اللعيبي قوله إن هذا المشروع "سيبصر النور قريبا".

من جهته، أكد نظيره الكويتي عصام المرزوق الاتفاق على الكميات على أن يتم تحديد موعد إطلاق المشروع بعد قيام اللجان الفنية بتحديد الأسعار ووسائل النقل.

ووفقا للمرزوق، سيبدأ الاستيراد بحجم 50 مليون قدم مكعب يوميا (1,4 مليون متر مكعب) قبل الانتقال تدريجيا إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا (5,6 ملايين متر مكعب).

كما بحث الوزيران أيضا إنتاج حقول النفط على الحدود بين البلدين، واتفقا على تشكيل لجنة.

وقد اتفق الكويت والعراق في آب/اغسطس 2010 من حيث المبدأ على استغلال حقول النفط الحدودية التي كانت مصدرا للنزاع في الماضي. لكن لم يتم وضع اللمسات النهائية على الاتفاق.

وفي السابق، تبادل الجانبان الاتهامات بسرقة النفط الخام. وكان هذا أحد الأسباب التي استخدمها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين لغزو الكويت عام 1990.

وهناك مواقع نفطية على الحدود وضمنها حقل الرميلة العملاق في العراق لكنه يمتد إلى الكويت حيث يعرف باسم الرتقة.